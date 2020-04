Ruzie binnen 50Plus escaleert, Kamerleden passeren Henk Krol

Een poging van %0Plus-oprichter Jan Nagel om het conflict rond partijvoorzitter Geert Dales te sussen is uitgelopen op een mislukking. Het merendeel van de 50Plus-fractieleden heeft openlijk het vertrouwen in Dales opgezegd, overigens zonder partijleider Henk Krol daar tevoren van op de hoogte te stellen.

Binnen 50Plus heerst al langer onvrede over partijvoorzitter Dales, die voorheen onder meer burgermeester van Leeuwarden was en oud-wethouder voor de VVD in Amsterdam. Het jongste conflict draait onder meer de ambitie van Geert Dales om zelf Tweede Kamerlid te worden. Partijleider Henk Krol had hem daartoe uitgenodigd maar ontevreden leden zien dat niet zitten. Daarnaast ontstond er ruzie over elektronisch stemmen, dat werd ingevoerd vanwege de coronacrisis.

In het Paasweekeinde organiseerde Jan Nagel een crisisoverleg met Dales en andere betrokkenen. Dat leek aanvankelijk geslaagd maar al snel werden gemaakte afspraken weer terzijde geschoven. Vervolgens ontstond er paniek en ruzie over een persbericht. Dinsdag maakte het leeuwendeel van de Tweede Kamer-fractie bekend dat zij het vertrouwen in Dales opzeggen. Het AD meldt:

Het gaat om de Tweede Kamerleden Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo, alsmede de Eerste Kamerleden Martin van Rooijen en Martine Baay. Ook erevoorzitter Jan Nagel zegt het vertrouwen in Dales op. Ze schrijven: ,,Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben, maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers.”

Pijnlijk voor partijleider Henk Krol, die zich vierkant achter Dales heeft opgesteld, is dat hij niet op de hoogte was van de verklaring. Daarmee lijkt het conflict ook definitief de Tweede Kamer-fractie bereikt te hebben. Hij wil dat de leden gaan beslissen over de toekomst van Dales. Een partijcongres kan echter op z’n vroegst pas in september plaatsvinden, als de coronacrisis dat al toelaat.

Zonder de steun van deze prominente #50PLUS volksvertegenwoordigers en kaderleden staan voorzitter en partijleider weliswaar aan het roer van het schip maar ontbreekt de bemanning. Hopelijk wegen de belangen van partij en achterban zwaarder dan de ambities van een voorzitter. — André van Wanrooij (@andrevanwanrooy) April 14, 2020

cc-foto: Roel Wijnants