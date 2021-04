Samen Rood Groen wil dat GroenLinks en PvdA één front vormen

Een initiatief dat pleit voor meer samenwerking tussen PvdA en GroenLinks wordt gesteund door meer dan duizend ondertekenaars. Samen Rood Groen wil de linkse progressieve politiek die bij de laatste verkiezingen het onderspit dolf, laten herrijzen:

We kunnen nu als GroenLinks en PvdA samen herrijzen als één sterke macht. Nú kunnen we onze teleurstelling omzetten in iets positiefs en het momentum pakken. Om niet als een waakvlam weer vier jaar stilletjes te blijven branden – maar met een explosie van roodgroene energie het fundament te leggen voor een prachtige uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar – en ver daarna. Nieuwe energie om Nederland een nieuwe en eerlijkere richting te geven.

De ondertekenaars bestaan uit prominenten, kaderleden en gewone leden. Van Yasemin Cegerek tot Job Cohen, van Aafke Romeijn tot Jacques Wallage. Doel is om in rap tempo tot een nieuwe beweging te komen:

Wij willen nu direct vaart gaan maken, waarbij: we elkaar niet loslaten bij de formatie, onze Tweede Kamerfracties samen gaan vergaderen en we bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen stembusakkoorden sluiten. Waar mogelijk werken we met gezamenlijke lijsten. We hebben bij de volgende nationale verkiezingen één gezamenlijke lijst en één duidelijk verhaal met heldere uitgangspunten.

Eén van de initiatiefnemers, Marlies Willemen (GL), zegt in een toelichting tegen de NOS: “Er is meer dan genoeg waar we elkaar in vinden. Zet een GroenLinkser en een PvdA’er aan tafel en we gaan er uitkomen. We moeten nu denken in het belang van Nederland om dat socialer en groener te krijgen.”

De partijbesturen van de PvdA en GroenLinks reageren positief op het initiatief, constateert de NOS.

Vooral PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar is opgetogen. “Ik ben er erg enthousiast over, samen niet alleen praten, maar concrete stappen zetten voor die verdere linkse samenwerking. Vorige week ben ik ook bij een van de sessies van het RoodGroene initiatief aangesloten. De beweging en energie maken me enthousiast. Ik blijf graag met ze in gesprek.” GroenLinks-voorzitter Kathinka Eikelenboom zegt ook dat ze voorstander is van progressieve samenwerking. “In de campagne hebben we daar met ons affiche een duidelijke statement over gemaakt. We zijn enthousiast over initiatieven om die samenwerking te versterken. Voor nu is onze inzet erop gericht samen met de PvdA op te trekken in de formatie.”

