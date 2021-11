‘Samenleving niet gediend met zware straf voor klungelige neonazi’

In Rotterdam vond dit weekend de rechtszaak plaats tegen de 20-jarige Fabio I. die zich online ontpopte tot fanatieke neonazi en zich samen met een andere Nederlander aansloot bij de Amerikaanse, maar wereldwijd-opererende extreemrechtse organisatie The Base. Uit het rechtbankverslag van RTV Rijnmond blijkt dat achter de grote mond online, een nogal treurig figuur schuilgaat.

Fabio zat enkele maanden in eenzaamheid opgesloten op de terrorismeafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij zat daar vanwege zijn deelname aan The Base, een groep waar hij qua gedachtegoed aansluiting bij vond. Daarvoor was hij al lid van de Nederlandse neonazi-groep Jeugdstorm. Enkele grepen uit Fabio’s arsenaal: Joden en homo’s moeten worden neergemaaid, gemengde relaties zijn verderfelijk, zwarte mensen ‘elite-apen’ en ‘Kill all non-whites, everywhere.’

Na veelvuldig nazi-lectuur gelezen te hebben, en ook Mein Kampf (‘Daar vond ik troost in’), kwam hij bij The Base terecht. Samen met ene Steven uit Amsterdam vormde hij na een online-sollicitatiegesprek met oprichter Rinaldo Nazarro de eerste Nederlandse cel van de extreemrechtse terreurbeweging. Eerder al tekende het AD op hoe Fabio door de selectieronde kwam. Waarom hij zich bij The Base wilde aansluiten: ‘Om het witte ras te verdedigen’ tegen Joden, zwarte mensen en mensen uit het Midden-Oosten. Zijn politieke ideologie omschreef hij als: ‘Nationaalsocialistisch, want die waarheid kan witte landen helpen hun oude glorie te herstellen.’

Over The Base schreef het AD:

Die groep wordt gezien als een militante neonazigroep. In de VS zijn de afgelopen maanden al zeven leden aangeklaagd voor verschillende misdaden, waaronder het samenzweren om een moord te plegen. FBI-documenten omschreven The Base als een groep ‘die de regering van de VS omver wil werpen, een rassenoorlog wil starten en een blanke staat wil vestigen’. De groep heeft in de VS ook trainingen gehouden waarbij de leden in militaire kleding en met automatische wapens poseerden. De leider, Rinaldo Nazzaro, is een 47-jarige Amerikaan die naar Rusland is verhuisd.

De eerste opdracht van The Base bleek al direct te hoog gegrepen voor het Nederlandse duo. Het logo dat op een muur gespoten moest worden, stond verkeerd om. ‘Jullie zijn de slechtste leden ooit,’ was het oordeel vanuit Amerika.

Rijnmond schrijft:

Een succes wordt de tweekoppige Nederlandse ‘cel’ (een kleine, zelfstandig opererende eenheid, red.) van The Base nooit. De enige vereiste: elkaar af en toe fysiek ontmoeten, voeren ze welgeteld één keer uit. Verder is Fabio vooral in Nederlandse extremistische chatgroepen actief, maar deze mensen ziet hij eigenlijk nooit. Hij blijkt vooral op de bank met zijn moeder te zitten chatten. Op het moment van zijn arrestatie zit hij, naar verluid, thuis onder een dekentje.

Bij de huiszoeking werden wel ook nog een hakenkruisvlag, delen van een SS-uniform en een nazi-dolk gevonden.

De officier van justitie lijkt de mogelijk tot inkeer gekomen Fabio het voordeel van de twijfel te geven. Hoewel de nazistische teksten worden vergeleken met jihadisme, iets waar jarenlange celstraf op staat, was de eis mild. In plaats van een jarenlange celstraf, werd een lange voorwaardelijke straf geëist in combinatie met een werkstraf. Tijdens de proeftijd gelden bijzondere voorwaarden zoals een meldplicht, een psychologische behandeling, een contactverbod met elkaar en andere leden van The Base. Ook mag Fabio geen Facebook en Telegram gebruiken, wat hij ‘jammer’ vindt, ‘maar hij begrijpt het wel’.

Eind vorige maand waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwste dreigingsbeeld voor een toename van dreiging uit rechts-extremistische hoek. Vooral jonge, Nederlandse jongens tussen de 12 en 20 jaar oud vormen daarin een gevaar voor de nationale veiligheid. Deze jongens hangen het zogenoemde accelerationisme aan: een rechts-extremistische ideologie die via socialemediaplatformen als Telegram wordt verspreid. NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg verduidelijkte tegenover RTL Nieuws:

Het accelerationisme staat voor een beweging op de verborgen delen van het internet, waarbij mensen elkaar wereldwijd ontmoeten. De aanhangers verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om versneld een rassenoorlog te ontketenen. Zij willen chaos creëren. Ze willen de zittende leiding overnemen, en ik noem het maar even een blanke, etnische staat realiseren. Dus de klassieke patronen van nationaal-socialistisch denken.

Foto: Screenshot propagandavideo The Base