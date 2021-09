Samoa valt van de coronavrije kaart

Het ultrakorte lijstje met landen zonder ook maar één bevestigd coronageval, is zojuist nog een beetje korter geworden. Op het Polynesische eiland Samoa is de eerste persoon besmet met Covid-19 ontdekt. Het gaat om een reiziger die geen symptomen had, maar na aankomst bij de verplichte test positief bleek te zijn.

De reiziger maakte deel uit van een groep van 43 personen, allen zijn ze in quarantaine geplaatst in een hotel. Voor de kleurcode op het eiland maakt de besmetting niet uit, die blijft blauw, wat betekent dat er voor het dagelijks leven op Samoa geen enkele Covid-restrictie geldt met uitzondering van een verplichte tiendaagse quarantaine voor inreizigers. Wel zijn voorlopig alle vluchten van en naar het eiland opgeschort.

Samoa was een van de laatste plekken ter wereld waar geen enkele coronabesmetting vastgesteld was. Vorig jaar bleken aan boord van een vrachtschip enkele bemanningsleden positief te zijn, maar zij hebben uiteindelijk nooit voet aan Samoaanse wal gezet. De andere vermoedelijk coronavrije landen zijn allen Polynesische eilanden. Zoals Tonga, waar de grenzen potdicht gingen nadat op buureiland Fiji de eerste besmettingen werden gemeld. En ook op Tuvalu en Nauru zijn geen gevallen bekend. Dat beide eilanden nog geen tweehonderd toeristen per jaar krijgen, draagt daaraan bij.

Op de coronavrije lijst staan nog twee andere landen, hoewel de kans dat daar inderdaad nul besmettingen zijn, onwaarschijnlijk lijkt. Die landen zijn Noord-Korea en Turkmenistan, twee van de meest geïsoleerde dictaturen ter wereld.

