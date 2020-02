Sanders wint New Hampshire, Yang gooit handdoek in de ring

Net als in 2016 heeft Bernie Sanders de voorverkiezing van de Democraten in de staat New Hampshire gewonnen. De senator uit Vermont noemde de overwinning tijdens een toespraak “het begin van het einde voor Donald Trump”. Volgens statisticus Nate Silver heeft Sanders op dit moment een kans van 38 procent om een meerderheid van de Democratische gedelegeerden aan zich te binden. Daarmee staat hij ver voor op de andere kandidaten.

Sanders kreeg in New Hampshire 25,7 procent van de stemmen. Pete Buttigieg (24,4 procent) en Amy Klobuchar (19,8) werden tweede en derde, terwijl Elizabeth Warren niet verder kwam dan een vierde plaats (9,3 procent).

Joe Biden stelde opnieuw teleur: hij kreeg 8,4 procent van de stemmen. Na de slechte uitslag in Iowa opnieuw een pijnlijke score voor de oud-vicepresident die zich al maanden opwerpt als de kandidaat die de grootste kans heeft om Trump te verslaan. Volgens CNN liet 60 procent van de stemmers in New Hampshire zich vooral leiden door de vraag wie de meeste kans maakt tegen Trump.

Ondernemer Andrew Yang en senator Michael Bennet stapten uit de race. “Jullie weten dat ik een wiskundejongen ben en door de resultaten van vanavond is het duidelijk geworden dat we deze race niet gaan winnen”, verklaarde Yang, die tijdens zijn campagne onder meer opviel door een pleidooi te houden voor een universeel basisinkomen.

