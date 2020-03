Satelliet onthult geheime massagraven voor coronadoden in Iran

In Iran worden enorme massagraven aangelegd om de slachtoffers van het coronavirus te begraven, zo onthult de Washington Post op basis van satellietbeelden. De aanleg van de graven is gestart twee dagen na de eerste bevestigde gevallen. Iran is na China een van de grootste brandhaarden van de pandemie.

De krant schrijft dat de graven in totaal zo’n honderd meter lang zijn en volgens experts bedoeld om het groeiend aantal slachtoffers te begraven in Qom. Dat is een stad met 1,2 miljoen inwoners 120 kilometer ten zuiden van Teheran en een religieus centrum voor het islamitische regime. In de buurt van de graven liggen bergen bluskalk waarmee de lijken bedekt worden om de geur te bestrijden.

Volgens de officiële cijfers zijn er in Iran inmiddels 429 mensen overleden terwijl er meer dan 10.000 zieken zijn geregistreerd. Onder de doden bevinden zich ook parlementsleden en andere functionarissen. In Qom zelf zouden 846 besmettingsgevallen zijn.

Op een video is te zien hoe mannen in Qom een kist dragen naar een gebied waar meerdere graven gemaakt zijn. “Dit is waar de coronaslachtoffers liggen,” zegt de commentaarstem en vertelt dat er meer dan 80 mensen begraven zijn terwijl het officiële dodental spreekt van 34. Volgens andere berichten zouden er al 250 slachtoffers begraven zijn.

Beeld via Google Images van de begraafplaats voor de aanleg van de massagraven.