Satirisch programma Jan Jaap van der Wal gecensureerd na klacht Vlaams Belang

De extreemrechtse partij Vlaams Belang heeft een grap laten verwijderen uit het satirische programma De Ideale Wereld dat door Jan Jaap van der wal wordt gepresenteerd op de Belgische publieke omroep VRT. In de aflevering van 30 april was cabaretier Geert Hoste te gast. Hij liet zien hoe leden van het Vlaams Belang elkaar begroeten als iedereen een mondmasker draagt: met de Hitler-groet.

In de online versie van de aflevering is de grap niet meer te zien. De Standaard bericht dat het fragment is verwijderd op last van Vlaams Belang. Die hadden een klacht ingediend bij de raad van bestuur in plaats van zoals gebruikelijk bij de ombudsman van de omroep.

De Morgen laat Elisabeth Meuleman van de partij Groen aan het woord over de hypocrisie van Vlaams Belang:

Dat er op die manier geknipt wordt in een VRT-programma komt volgens Meuleman “dicht bij wat censuur kan zijn”. Meuleman noemt de houding van Vlaams Belang ook “hypocriet”. “Gisteren (woensdag) liet het Vlaams Belang het parlement zich nog buigen over mediacensuur. De partij stelde zich vragen bij het offline halen van Little Britain en Gone With the Wind. Ze spraken van politieke druk. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet”, aldus Meuleman. “Ik vind het een compleet fout signaal dat de VRT plooit voor de politieke druk van extreem-rechts”, zo reageert sp.a-fractieleider Hannelore Goeman. Net als Groen hekelt ook sp.a de houding van Vlaams Belang. “Gisteren nog komt Vlaams Belang in plenaire alle vormen van censuur veroordelen en zeggen dat we toch met alles moeten kunnen lachen, nu laten ze een beeld schrappen omdat er met hén wordt gelachen. Dit bewijst nog maar eens de gevaarlijke hypocrisie van die partij”, zegt Goeman.

Jan Jaap van der Wal zegt akkoord te zijn gegaan met de verwijdering. “Zij zagen het als aanstootgevend, ik niet, maar in diepe coronatijd hadden we geen zin om de discussie aan te gaan”. Vlaams Belang ontkent dat is gevraagd het fragment te verwijderen.

De zaak ligt in België extra gevoelig omdat het ook wordt gezien als politieke inmenging in de programmering.