Schaapsherders van heidevelden verjaagd door recreatiehufters

In Drenthe durven schaapsherders in het weekend niet meer met hun kuddes naar de heidevelden te trekken, meldt RTV Drenthe. De herders worden, evenals andere natuurbeheerders, de laatste tijd steeds vaker belaagd door recreanten die allerlei regels overtreden. Corrigerende opmerkingen worden beantwoord met gescheld, dreigementen zelfs fysiek geweld.

Afgelopen weekend was de druppel, toen een groep quadrijders in het Strubben-Kniphorstbosch dwars door de schaapskudde crosste. “We hebben al mensen gebeld om weilanden af te rasteren voor de kudde, want we gaan het gewoon niet meer doen in het weekend”, vertelt Van Klinken. De drie vrouwelijke herders van de kudde worden dagelijks geconfronteerd met asociaal gedrag. Soms slaat dat zelfs door in geweld. Eén van hen is volgens voormalig herder Van Klinken een tijdje geleden met vuisten in het gezicht geslagen door een man van in de vijftig. Aangifte daarvan is er niet gedaan. Van Klinken: “Wat heeft aangifte doen nu voor zin? Er zijn geen getuigen bij.”