Schaf de vrijheid van onderwijs af, stop de indoctrinatie van kinderen

Volgens Druktemaker Marcel van Roosmalen heeft de vrijheid van onderwijs haar langste tijd gehad. “Dat was misschien in 1917 een goed idee, maar we zijn inmiddels meer dan honderd jaar verder. Schaf het af. Religieuze ouders zijn soms al genoeg om het leven van een kind te verwoesten. Juist dan moet school een oase zijn, een plaats waar je de rest van de wereld ontmoet. Geen plek waar het kokerdenken van je opvoeders wordt bevestigd. De vrijheid van onderwijs is een vehikel van ouders om kinderen te kneden en te knechten naar hun eigen verwrongen denkbeelden. Stop met de indoctrinatie van kinderen.”