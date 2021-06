‘Schandalig racisme’: beroemde operaster vastgehouden op luchthaven

De Zuid-Afrikaanse operagrootheid Pretty Yende beschuldigt de Franse immigratieautoriteiten van racisme. Op de Parijse luchthaven Charles De Gaulle werd ze gefouilleerd en opgesloten in een donkere kamer. “Het was er koud”, schrijft de sopraan op Instagram.

Op haar vraag of ze nu gedetineerd was, antwoordde een bewaker bevestigend. “Politiegeweld bestaat voor iemand die er zo uitziet als ik”, constateert Yende. De zangeres klaagt over de “slechte behandeling, schandalig racisme, psychische mishandeling en zeer aanstootgevende racistische opmerkingen”.

Een anonieme Franse ambtenaar verklaart tegenover The Guardian dat Yende werd vastgehouden omdat ze geen visum had. Volgens hem is het een standaardprocedure om mensen zonder visum te fouilleren.

Yende treedt op in Théâtre des Champs-Élysées, waar ze de hoofdrol speelt in de opera De slaapwandelaarster van Vincenzo Bellini. Bekijk hieronder een ander optreden van de sopraan:

