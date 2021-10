Schepen lozen bij Flevoland om de haverklap kankerverwekkend gas

Binnenvaarttankers lozen honderden keren per jaar grote hoeveelheden kankerverwekkend gas bij Flevoland. Hoewel dit varend ontgassen in de provincie verboden is, blijven de schippers doorgaan hun gevaarlijke stoffen vrij te laten op het Marker- en IJsselmeer.

Volgens Omroep Flevoland gaat het om zogeheten zeer zorgwekkende stoffen. Dat zijn stoffen die bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

De stoffen, waaronder het kankerverwekkende benzeen, komen vrij bij het schoonmaken van de tanks. Een van de routes waar schippers dat doen, loopt pal langs de oevers van Flevoland. De lozingen worden gedoogd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De zaak is in het nieuws gebracht door binnenvaartschipper Ton Quist die zich zorgen maakt. In een brief aan de provincie schrijft hij: “Wij mogen voor de kust van Flevoland ontgassen. We stoten dan zeer kankerverwekkende stoffen uit. Stoffen die schadelijk zijn voor ons als bemanning, maar ook voor de mensen aan de wal en het milieu.”