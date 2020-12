Schiphol blijft altijd open, ook na een zombie-aanval

Druktemaker Marcel van Roosmalen vergat voor middernacht naar de kapper te gaan. Hij vreest daarom dat hij er aan het eind van de lockdown uitziet als de Franse schrijver Michel Houellebecq. Geen wonder dat hij 2020 het ergste jaar ooit noemt.

De boekwinkels moeten dicht, maar Schiphol blijft open. “Waarom is dat nog nieuws? Schiphol blijft altijd open. Ook als GroenLinks aan de macht komt, of na een zombie-aanval. Schiphol blijft altijd uitbreiden en blijft altijd open. Ook als we bijwerkingen krijgen van het vaccin en we allemaal onder de bulten zitten en er hoorns uit onze hoofden groeien blijft Schiphol open. Zelfs als je dood bent, blijft Schiphol open. Meer perspectief is er even niet.”