Schiphol heeft lak aan pandemie: niet-essentiële winkels open

Nederland schikt zich naar de lockdownmaatregelen. Heel Nederland? Nee, een grote luchthaven blijft weerstand bieden. Terwijl alle niet-essentiële winkels in de rest van het land dicht zijn, blijven de winkels achter de paspoortcontrole op Schiphol open.

De medewerkers zijn angstig en woedend, meldt NH Nieuws. Zij vrezen voor een besmetting omdat het nog altijd druk is op het vliegveld. Erover klagen is lastig. “Onze werkgever zegt ons dat we blij moeten zijn dat we nog een baan hebben”, vertelt een anonieme werknemer.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) noemt het onbegrijpelijk dat de niet-essentiële winkels op Schiphol open blijven. “Er wordt hier met twee maten gemeten. Schiphol geeft duidelijk de voorkeur aan geld verdienen, in plaats van solidair te zijn met de rest van Nederland.”

Teunissen vraagt het demissionaire kabinet om de niet-essentiële winkels op Schiphol ook te sluiten. Het is twijfelachtig of de regering daartoe genegen is, want de luchthaven is voor VVD en CDA net zo heilig als de kerkdiensten voor de SGP.

De Omikron-variant die de ‘harde lockdown’ in het hele land nu noodzakelijk maakt, is via Schiphol Nederland binnengekomen. Het kabinet kondigde weliswaar een ‘inreisverbod’ af uit zuidelijk Afrika, maar in de praktijk mogen vliegtuigen gewoon blijven landen op Schiphol.