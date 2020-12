Schiphol tart coronamaatregelen, massale drukte in vertrekhallen

Schokkende taferelen op Schiphol waar ondanks de richtlijnen niet op reis te gaan en anderhalve meter afstand te houden grote massa’s samendromden in de vertrekhallen. RTL Nieuws toonde beelden die een verontruste bezoeker vrijdagochtend maakte.

Desgevraagd verklaart Schiphol tegen RTL Nieuws: “Er kwamen meerdere vluchten tegelijk aan, en daarom was er op het tijdstip van de video een piek bij de paspoortcontrole voor transferreizigers.” De woordvoerder noemgt het een ‘uitdaging’ is dan anderhalve meter afstand te houden en voegt er aan toe dat het daarom belangrijk is dat reizigers een mondkapje dragen. “Net als in het openbaar vervoer.”

D66 Kamerlid Jan Paternotte kondigt aan de minister aan de tand te gaan voelen over de praktijk. “Dat de coronaregels nu – met nota bene stijgende besmettingen – zo aan de laars gelapt worden is een klap in het gezicht van ons allemaal. Hier wil ik dinsdag de minister vragen over stellen.”

Het RIVM meldde vandaag opnieuw een stijging van het aantal besmettingen. Er werden 8894 positieve tests geconstateerd, 120 meer dan de dag ervoor. Het aantal ziekenhuispatiënten steeg met 33 tot 1681 waarvan er 472 op de intensive care liggen. De afgelopen week steeg het gemiddeld aantal besmettingen met bijna 50 procent tot 7264.

Vorig weekend was er ook al sprake van verontrustende situaties.

