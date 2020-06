Schipholtickets raakt miljoenen aan vliegtickets kwijt en verdwijnt

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel vluchten geannuleerd. Mensen die daarvoor al een ticket hadden geboekt, hebben recht op hun geld terug of kunnen in plaats daarvan een voucher krijgen voor een andere vlucht bij de luchtvaartmaatschappij. Maar wat blijkt nu: de klantenservice van Schipholtickets.nl is sinds maart onbereikbaar en niemand lijkt te weten waar het geld van de geboekte tickets is gebleven. Reden voor Tim Hofman om in zijn programma Boos op onderzoek uit te gaan:

