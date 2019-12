Schokkend geweld van vuurwerkafstekers teistert burgers

Het afsteken van vuurwerk gaat gepaard met een cultuur van geweld. In de Noord-Hollandse plaats Andijk is een man van 73 jaar zwaar afgetuigd door drie vuurwerkafstekers. De man sprak de jongeren aan op hun gedrag omdat zijn huisdieren er enorm last van hadden, meldt NH Nieuws:

Het normaal gesproken rustige weekend voor de jaarwisseling is voor Siebe veranderd in een ware nachtmerrie. Voor zijn deur wordt al dagenlang zwaar vuurwerk afgestoken. Bij elke knal schieten de katten van Siebe in de lucht van schrik, net als Siebe zelf. “Ze gooiden op een moment zo’n zware bom, dat ik dacht: dit kan niet meer. Ik schrik er al van, terwijl ik vrij hardhorend ben. Als je dan nog dieren erbij hebt, heeft dat zijn impact”, zegt Siebe. “Het is toch een kleine moeite om even verderop te gaan? Maar dat was niet aan de orde.”

Direct nadat hij de jongens maant op te houden komt een van hen op hem af en geeft hem uit het niets een klap in het gezicht. De man valt op de grond en de jongeren hakken op hem in, schoppen zelfs tegen zijn hoofd. De politie is op zoek naar de daders aan de hand van een signalement dat het slachtoffer wist te geven.

In Baarn werd de operazangeres Mylou Mazali mishandeld bij een conflict met vuurwerkafstekers die haar hondje hadden belaagd met vuurwerk nadat ze de jongeren verzocht had op te houden met vuurwerk gooien. Het AD schrijft:

Voor Mazali is op dat moment de maat vol. Ze loopt naar de begeleider van de groep, een jongeman van rond de 25 jaar, om hem ter verantwoording te roepen. Hij weigert excuses te maken voor het gedrag van de kinderen, waarop Mazali in een opwelling hem aan zijn oor en jas trekt. Als ze volgens de politie ook nog een schop uitdeelt, gaat het mis: de jongeman duwt de zangeres van zich af en slaat haar met een gebalde vuist in haar gezicht. Het slachtoffer valt met een smak tegen de grond en is voor een paar tellen-knockout.

Op Facebook toont ze haar verwondingen.

De politie bleek niet van zins op te treden tegen het geweld, laat ze op Twitter weten:

Ik sprak een groep aan die expres toch vuurwerk naar mijn hondje gooiden midden in Baarn; ik werd knock out geslagen…politie vroeg of we onszelf en hen niet veel werk wilden besparen door elkaar de hand te reiken…zó teleurgesteld… — Mylou Mazali (@myloumazali) December 29, 2019

In Deventer werd ondertussen met vuurwerk een aanslag gepleegd op een woning. De politie onderzoekt dat misdrijf wel, meldt RTV Oost.

In de hal van de woning lag een vuurwerk van het type Cobra, dat niet was afgegaan. Het hele huis stond vol rook, ook ging het brandalarm af. De politie heeft een oproep gedaan op Facebook en spreekt graag nog met getuigen die wat hebben gezien en gehoord in de straat dat mogelijk met het vuurwerkincident te maken heeft.

In Den Haag is een maaltijdbezorger dusdanig bekogeld met vuurwerk dat hij met zijn scooter tegen een auto klapte, meldt het AD. Hij is behandeld door toegesneld ambulancepersoneel.

Op tal van andere plaatsen zijn auto’s in brand gestoken door vuurwerkafstekers, zoals in Enschede.

In Borne werd een openbaar kunstwerk vernield door vuurwerkafstekers.

Met grote verbijstering constateerde Wim Geul, de voormalig eigenaar van Gullimex aan de Oostermaat, zaterdag dat ‘zijn’ stoel het doelwit was geworden van vuurwerkvandalen. De Stoel, een kunstwerk van de Hengelose kunstenares Guusje Beverdam, werd in 2008 voor het pand geplaatst als herinnering aan het 25-jarig bestaan van het in meetinstrumenten gespecialiseerde bedrijf. Geul hoopt met camerabeelden de dader(s) op het spoor te komen. “Dit is echt te bizar voor woorden”, zegt hij.

Vuurwerkafsteken gaat op zo’n grote schaal gepaard met vandalisme dat een overzicht amper te maken is. Slachtoffers zijn wanhopig, zoals de eigenaar van deze auto die zwaar werd beschadigd door vuurwerkvandalen: