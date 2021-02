Schokkend: jager executeert knuffelzwijntje

Schokkende beelden uit Frankrijk waar journalist en voorvechter van dierenrechten Hugo Clément in zijn programma Sur le Front toont hoe een jager zonder enige aanleiding in koelen bloede een zwijntje doodschiet. Het zwijn, Hercules geheten, was grootgebracht door de landeigenaar die er extreem op gesteld was geraakt en het als een huisdier beschouwde. De jagers passeerden over het landgoed, dat een vrijhaven is voor diersoorten waarop gejaagd wordt en waar talloze herten en en andere wilde dieren leven. Het tamme zwijntje liep de jagers volgens de eigenaar tegemoet uit belangstelling en “om te knuffelen”. Op beelden, die door een jager zijn gemaakt, is te horen hoe ze lachen totdat een van hen pardoes het weerloze dier doodschiet.

Hercule, un sanglier domestiqué, abattu à bout portant alors qu’il cherchait de l’affection. Des cerfs criblés de chevrotine, qui agonisent pendant des heures… Des chasseurs et braconniers font régner la terreur dans un parc privé de Seine-et-Marne. ⬇️https://t.co/UFJleHG8vh pic.twitter.com/c7u7YI7jxO — Hugo Clément (@hugoclement) February 24, 2021

Alain Martin, eigenaar van het 170 hectare omvattende landgoed Monceau in Liverdy-en-Brie in Seine-et-Marne, legt in een interview uit: “Het was niet zomaar een dier. Het is het enige dier dat ik echt als een metgezel heb beschouwd. Hij volgde me overal, ik gaf hem flesvoeding. Het is een dier waar ik van hield.” Terwijl hij spreekt zwellen de tranen in zijn ogen nog steeds aan over het voorval dat maanden geleden plaatsvond.

Martin heeft al vaker met jagers te stellen die de dieren waar ze op schieten vaak niet eens doden en lijdend aan hun lot overlaten. Hij wil dat de jager die het zwijn doodde vervolgd wordt.



In Frankrijk groeit het besef van de wreedheid waarmee de dominante cultuur van vleesconsumptie gepaard gaat. Er woedt momenteel een nationale discussie over vegetarisch eten nadat een schoolkantine in Lyon uit praktische overwegingen overstapte op een vegetarisch menu. Dat maakte een fel protest van de vleeslobby los en mondde uit een hevig politiek debat tussen rechtse (pro-vlees) en linkse (pro-vega) ministers in de regering Macron.

