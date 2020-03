De man van presentatrice en actrice Nicolette van Dam deelt op Instagram een oproep van een Nederlandse vrouw die vertelt hoe het er aan toegaat in Italië. “Goedemorgen allemaal, heerlijk zonnig Italië,” begint de op het eerste gezicht gewone videocall aan bekenden van Sandra Weverling uit Toscane. “Maar zoals jullie al hebben gehoord zitten we in een regelrecht rampgebied hier,” verandert de vrouw snel van toon. “Ik wil jullie deze video sturen om jullie op het hart te drukken dat waar jullie nu zijn wij twee weken geleden waren. Toen konden we er met z’n allen om lachen, van o het is een griepje, wat een onzin. Maar dat is het dus echt niet. Daarom stuur ik jullie dit bericht. Om jullie op het hart te drukken op je ouders te passen.” Daarna begint ze te waarschuwen voor de gevaren.

Sandra vertelt in de vermoedelijk eerder deze week opgenomen video dat het virus vooral verspreidt wordt via kinderen. Die bewering is in strijd met de officiële bronnen maar de indruk is mogelijk wel ontleend aan de praktijk. Kinderen kunnen ook besmet raken met het virus maar vertonen daarentegen minder ernstige verschijnselen. Er is minder duidelijk te merken dat ze ziek zijn en dus besmettelijk.

Ze vertelt hoe lastig het leven is geworden. In supermarkten worden nog maar twee klanten tegelijk toegelaten, de rest moet buiten wachten en voldoende afstand van elkaar houden. Ze schetst hoe de angst heeft toegeslagen en wat voor drastische maatregelen er genomen worden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Schoenen uitdoen in huis, waarschuwt ze en ze zegt dat mensen zelfs meteen hun kleding wassen als ze thuiskomen. Voor zover ze nog naar buiten mogen want wie zich wil verplaatsen moet daar een geldige reden voor hebben. Ze adviseert mensen ook voldoende vitamine C in te nemen.

De video die via het kanaal van Bas Smit (450.000 instagram-volgers) binnen een paar uur al meer dan een half miljoen keer bekeken is, zet veel kijkers aan het denken. “Ik zeg je eerlijk na dit filmpje ben ik om… ik dacht niks aan de hand maar ga nu toch achter me oren krabbelen,” luidt een van de vele reacties.

Bas Smit publiceerde vervolgens aan het begin van zaterdagavond een actuele video-oproep van Sandra. Hierin vertelt ze onder meer dat mensen niet bang hoeven te zijn dat de voedselvoorraden opraken. Het echte probleem, zegt ze, is dat winkels nog slechts zeer beperkt klanten toelaten. Ze was vanochtend om 7 uur naar de winkel gaan om de rijen voor te zijn maar moest toch al een uur wachten. Toen ze de winkel verliet was de rij al “zo’n 800 meter lang”. Ook waarschuwt ze dat mensen die opgenomen worden en besmet blijken geen contact meer mogen hebben met familie. Ze adviseert mensen die naar het ziekenhuis gaan een iPad of andersoortige tablet mee te geven om zo contact te kunnen houden. Ze vertelt over drama’s van mensen die hun dierbaren onverwacht niet meer te zien kregen. En ze drukt nogmaals iedereen op het hart: neem corona serieus.

Ook andere Nederlanders in Italië waarschuwen via sociale media hun landgenote.