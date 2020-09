Schokkende beelden: politie doodt geboeide zwarte man met kap over hoofd

De dood van Daniel Prude, een 41-jarige zwarte Amerikaan met psychische problemen, in maart van dit jaar leidde niet tot publieke verontwaardiging. Daar kwam woensdag verandering in toen zijn familie de video openbaarde van Prude’s arrestatie in Rochester, New York.

Op de bodycam-beelden is te zien hoe Prude die naakt over straat liep, de bevelen van de politie opvolgt. Hij gaat liggen en doet zijn handen op zijn rug. Nadat een agent een kap, bedoeld tegen coronabesmettingen, over zijn hoofd trekt, raakt Prude in paniek. De agenten duwen hem met zijn hoofd op de straat, en Prude stikt. Zeven dagen later, op 30 maart, overlijdt hij in het ziekenhuis.

Daniel Prude, die in Chicago woonde, was op bezoek bij familie in Rochester. Zijn broer Joe besloot de politie te bellen omdat hij bang was dat Daniel een psychose had. Op een persconferentie verklaarde Joe deze week dat hij niets begrijpt van het hardhandige politieoptreden. Daniel was immers geen gevaar. “Hij was al geboeid. Ik belde de politie omdat ik mijn broer wilde helpen, niet om hem te laten lynchen.”

Zeven agenten die bij de fatale arrestatie waren betrokken, zijn donderdag op non-actief gesteld. De burgemeester van Rochester, Lovely Warren, oordeelde hard over de politie. Die had haar aanvankelijk verteld dat Prude was overleden aan een overdosis.