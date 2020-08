Scholen in Helsinki verruilen koemelk voor haverdrank

De Finse hoofdstad Helsinki trekt 100.000 euro uit om kinderen uit het basisonderwijs over te laten stappen op havermelk. Het besluit is het resultaat van een raadpleging onder de bevolking over de begrotingswensen.

Havermelk is een plantaardig alternatief voor zuivelmelk van koeien. Dat laatste product stuit op steeds meer bezwaren. Niet alleen is de veehouderij verantwoordelijk voor milieuproblemen als de stikstofcrisis en de opwarming van de aarde, er komt ook steeds meer kritiek op de wreedheid die schuil gaat achter koemelk. Een koe geeft alleen maar melk als ze elk jaar een kalf krijgt dat vervolgens bij haar wordt weggehaald. Die – letterlijke – ontvoering leidt tot emotionele taferelen bij de dieren.

Het stadsbestuur spreekt van een experiment waarbij kleuters en andere scholieren havermelk krijgen in de schoolkantines. Wie dat wil kan overigens ook voor koemelk blijven kiezen. Volgens sommige voedingsdeskundigen kent havermelk gezondheidsvoordelen ten opzichte van koemelk.

In de winkel is havermelk duurder dan koemelk maar de Keuringsdienst van Waarde demonstreert hoe het veel goedkoper is als je het zelf maakt. In Nederland krijgen zo’n 120.000 kinderen schoolmelk toegediend. Zuivelgigant Campina maakte in juni bekend gratis melk te gaan verstrekken aan 200 scholen.

cc-foto: jacqueline