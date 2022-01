Scholen maandag weer open

De basisscholen en middelbare scholen gaan maandag weer open. Mbo’s, hbo’s en universiteiten blijven voorlopig online college geven. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten na een advies van het Outbreak Management Team.

De afgelopen dagen hadden verscheidene belangengroepen, waaronder Unicef, aangedrongen op het openen van de scholen. Daar staan docenten en ouders tegenover die vrezen dat de scholen weer in besmettingshaarden zullen veranderen. Er is nog altijd weinig gedaan om de ventilatie in klaslokalen te verbeteren.

De scholen sloten een week voor de Kerstvakantie uit vrees voor een zorginfarct. Omdat de zorg al op maximale capaciteit draaide, vreesde het kabinet dat Omikron wel eens voor code zwart zou kunnen zorgen.

De afgelopen weken is de bezetting in de ziekenhuizen afgenomen. Deskundigen vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames weer zal stijgen. Hoewel uit buitenlands onderzoek blijkt dat de kans om met Omikron in het ziekenhuis te belanden kleiner is, betekent een opleving van het virus toch dat er meer besmette patiënten zullen moeten worden opgenomen.

In het Verenigd Koninkrijk plaatst Omikron de zorgsector voor grote problemen, omdat veel zorgmedewerkers met een besmetting thuis zitten. Ook gebeurt het dat er een virusuitbraak is op een afdeling met niet-covid-patiënten, waarna die afdeling moet worden afgescheiden van de rest van het ziekenhuis.