School verbiedt beroemd Holocaustboek Maus wegens blote muis

Een school in het Amerikaanse Tennessee heeft het internationaal bekroonde stripalbum Maus verboden. De reden: in het boek staat een afbeelding van een naakte muis en ook wordt er maar liefst acht keer in gevloekt. Dat was voor de puriteinse schooldirecte genoeg om het hele boek af te voeren.

Maus is een dubbelalbum van de hand van Art Spiegelman en vertelt het verhaal van zijn eigen joodse familie in Polen ten tijde van de Holocaust. In de boeken worden joden afgebeeld als muizen, de nazi’s als katten. De boeken verschenen in de huidige vorm in 1991 en Spiegelman won er een reeks prijzen mee, waaronder de prestigieuze Pulitzerprijs.

Die prijzenkast en het nog altijd belangrijke thema waren niet genoeg om de schooldirectie te imponeren. Er werd na een speciale directievergadering unaniem besloten het boek te verbieden voor leerlingen. Een van de directieleden liet in een reactie weten ‘niet te ontkennen dat de Holocaust verschrikkelijk en wreed was’, maar ‘waarom moet het schoolsysteem dat op deze manier laten zien?’ Ook tegen het zere been was dat Spiegelman in het verleden cartoons tekende voor Playboy.

In de Verenigde Staten is de laatste jaren een opmars van rechts conservatisme wat in veel gevallen een kern van racisme en homohaat heeft. Ook op veel scholen is die terug te zien, waar conservatieven zich sterk maken om alles wat ook maar enigszins raakt aan ras, slavernij of LHBTQI-kwesties uit het lesaanbod te weren.

Spiegelman heeft laten weten ‘verbijsterd’ te zijn over de beslissing van de school. Volgens de 73-jarige schrijver is de aanpak van de directie Orwelliaans, een verwijzing naar de auteur van het dystopische boek 1984. Ook zei hij in zijn leven veel jonge mensen te hebben ontmoet die veel geleerd hebben van de Maus-boeken: ‘Ik begrijp dat Tennessee duidelijk gestoord is. Er gaat iets heel, heel verkeerd daar.’

Beide ouders van Spiegelman werden in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s afgevoerd naar een concentratiekamp, iets waar ze hun verdere leven door getekend werden. Toen Spiegelman 20 jaar oud was, maakte zijn moeder een eind aan haar leven.

