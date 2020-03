Schoolleiders aan kabinet: Sluit alle scholen

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil dat alle scholen gesloten worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet voert donderdagmiddag crisisoverleg over de coronauitbraak.

Voorzitter Petra van Haren van de AVS laat tegenover de NOS weten: “Het is ondenkbaar dat er nu nog scholen open zijn. Kijk naar Italië. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs moeten we verspreiding van het virus voorkomen.”

Verder schrijft de AVS in een persbericht dat scholen te maken hebben met wisselende informatie, omdat die per verstrekkende instantie verschilt. Dat levert verwarring op en zijn richtlijnen vanuit het ministerie van Onderwijs beperkt: “Daarnaast wijken richtlijnen van lokale of regionale instanties daar op een aantal plekken van af. Dit geeft onvoldoende duidelijkheid voor afweging van te nemen beslissingen en gevolgen hiervan.”

cc-foto: chrivugo