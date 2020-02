Schots parlement: menstruatieproducten moeten gratis

Schotland is hard op weg om het eerste land te worden waar het gebruik van tampons en maandverband gratis is. Het Schotse parlement stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat vrouwen in het vervolg gratis menstruatieproducten kunnen krijgen. De maatregel kan op veel steun rekenen: 112 parlementariërs stemden voor, niemand stemde tegen.

In 2018 werd Schotland al het eerste land dat begon met het aanbieden van gratis tampons en maandverband op scholen en universiteiten. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de menstruatieproducten ook gratis verkrijgbaar zullen zijn bij apothekers, sportclubs en in buurtcentra.

De bedenker van de wet, Monica Lennon, noemde de steun voor haar voorstel een ‘mijlpaal voor het normaliseren van menstruatie’, meldt persbureau Reuters. Zij was voor de stemming nog aanwezig bij een demonstratie voor gratis menstruatieproducten. Ze hield daarbij een bord omhoog met de tekst: “Access to menstrual products is a right. Period.”

cc-foto: Esther Merbt