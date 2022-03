Schotse premier biedt excuses aan voor heksenverbrandingen en vrouwenvervolging

Geen video? Klik hier.

Nicola Sturgeon, premier van Schotland, heeft in het parlement formeel excuses aangeboden voor de vervolging van vrouwen wegens hekserij. Er zijn in vroeger eeuwen naar schatting 4000 vrouwen op de brandstapel beland na beschuldiging van hekserij. Ze werden vermoord, “gewoon omdat ze vrouw waren” op grond van een Hekserijwet uit 1563. De premier sprak van “onrecht van een kolossale omvang” minstens deels gedreven “door vrouwenhaat in de meest letterlijke betekenis van het woord”. Arme vrouwen liepen daarbij het meeste risico.

Sturgeon kwam met haar verklaring op internationale Vrouwendag op 8 maart. Ze zegt dat de excuses nog nodig zijn na zoveel eeuwen omdat het onrecht tegen vrouwen tot op de dag van vandaag voortduurt. Ze wijst er op dat de praktijk van heksenvervolging nog steeds plaatsvindt in andere delen van de wereld en dat er nog steeds vrouwen om die reden vermoord worden. Het Schotse parlement zal later een wet aannemen waarin de slachtoffers eerherstel krijgen.

In heel Europa zijn naar schatting 30.000 tot 60.000 mensen gedood wegens hekserij, voor 80 procent vrouwen. In Nederland zijn dat er volgens officiële cijfers zo’n 250. Entgen Luyten was in 1674 de laatste vrouw die, na zware martelingen, gedood werd. In 1778 was er nog een poging een vrouw wegens hekserij de doodstraf te geven maar dat ging niet door, naar verluidt omdat de bevolkingen medelijden kreeg met het slachtoffer.