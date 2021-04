Schrijver Hafid Bouazza (51) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is Hafid Bouazza overleden. De schrijver, die in Marokko werd geboren en door Wim T. Schippers ‘een oer-Hollandse jongen’ werd genoemd, was van zijn generatie een van de eersten die doorbrak naar het grote publiek. In 2004 won hij De Gouden Uil voor zijn roman Paravion.

In zijn woonplaats Amsterdam is vandaag de schrijver Hafid Bouazza overleden. pic.twitter.com/9xLpCLaGsc — Uitgeverij Querido (@Querido_nl) April 29, 2021

Hij maakte zich los van de geloofsdwang en was lang een kritische stem in het debat over de islam dat rond de eeuwwisseling losbarstte. In 2003 was hij te gast in Zomergasten.

Bouazza, die al langer kampte met gezondheidsproblemen, is 51 jaar geworden. Zijn laatste roman Meriswin handelde over alcoholverslaving. Hij vertelde daarover in de talkshow Pauw & Witteman.