Schrijver Sally Rooney boycot Israël en laat boek niet in Hebreeuws vertalen

De Ierse schrijver Sally Rooney weigert haar nieuwe roman Prachtige wereld, waar ben je? te laten vertalen in het Hebreeuws. Daarmee verzet ze zich tegen de illegale Israëlische annexatie van Palestijnse gebieden. De eerste twee romans van Rooney verschenen wel in Israël.

In een verklaring schrijft Rooney dinsdag dat hoewel ze ‘zeer trots’ is dat haar vorige boeken wel in het Hebreeuws zijn vertaald, maar dat ze er nu voor ‘kiest de vertaalrechten niet te verkopen aan een Israëlische uitgever’. De bestseller-auteur zegt daarmee de BDS-beweging te steunen die er werk van maakt ‘de internationale steun aan Israëls onderdrukking van de Palestijnen te beëindigen en Israël te dwingen internationale wetgeving te respecteren.’ In de verklaring wijst Rooney ook op een dit jaar verschenen rapport van Human Rights Watch waarin nog eens wordt bevestigd dat Israël een apartheidspolitiek voert ten opzichte van de Palestijnen.

Natuurlijk maken veel andere landen dan Israël zich ook schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen. Dat gold ook voor Zuid-Afrika tijdens de strijd tegen de apartheid daar. In dit specifieke geval geef ik gehoor aan de oproep van Palestijnse maatschappelijk organisaties, inclusief alle grote Palestijnse vakbonden en schrijversvakbonden.

Begin dit jaar ondertekenden ruim zeshonderd muzikanten een oproep aan artiesten om niet langer op te treden in Israël uit solidariteit met de Palestijnen. Onder hen waren Pink Floyd-oprichter Roger Waters en singer-songwriter Patti Smith. In 2012 ging Alice Walker, schrijver van het bekroonde De kleur paars, Rooney al voor. Ook zij weigerde haar bestseller om politieke redenen te laten vertalen in het Hebreeuws.