Scientific American: wetenschapshater Trump is gevaar voor de bevolking

Het tijdschrift Scientific American heeft voor het eerst in zijn 175-jarige bestaan zijn steun uitgesproken voor een presidentskandidaat. Of beter geformuleerd: het blad roept zijn lezers op niet op Trump te stemmen. Scientific American verwijt de president dat onder meer hij de corona- en klimaatcrises niet serieus neemt.

“De president schaadt de Verenigde Staten en de bevolking, omdat hij feiten en wetenschap verwerpt”, schrijft de redactie van het tijdschrift. “Joe Biden heeft daarentegen wel plannen om Covid-19 aan te pakken, de gezondheidszorg te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en daarmee de rol van de wetenschap bij het maken van beleid te herstellen.”

Het stabiele genie Trump is berucht om zijn dedain voor wetenschappers. Deze week nog zei de president in een gesprek met deskundigen dat het niet nodig is om bezorgd te zijn over de klimaatcrisis. “Het zal weer kouder worden. Ik denk dat de wetenschap niet weet hoe het zit.”

Trump on climate change: "It'll start getting cooler. You just watch … I don't think science knows, actually." pic.twitter.com/JdYzdrcjgq — Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2020

Bij de bestrijding van de corona-epidemie heeft Trump de adviezen van wetenschappers herhaaldelijk in de wind geslagen. “Dat heeft meer dan 190.000 Amerikanen hun leven gekost”, constateert Scientific American. “Het verwerpen van kennis en publieke gezondheidsmaatregelen heeft catastrofale gevolgen gehad in de VS.”

Het tijdschrift verwijt Trump dat hij de bevolking heeft voorgelogen over het gevaar van het coronavirus. “Zijn leugens moedigden mensen aan om riskant gedrag te vertonen. Zo raakte het virus verder verspreid en werd er een wig gedreven tussen Amerikanen die het risico serieus nemen en zij die Trumps onwaarheden geloven.”