Sean Connery (90) overleden

Sean Connery, de acteur die wereldfaam verwierf in zijn iconische rol als James Bond, is overleden. Dat heeft de BBC bekendgemaakt. Connery werd 90 jaar oud.

De Schotse Connery vertolkte de rol van Bond maar liefst zeven keer in de periode 1962-1983. Daarnaast speelde hij hoofdrollen in kaskrakers als The Man Who Would Be King (1975), A Bridge Too Far (1977), Highlander (1986), The Name of the Rose (1986), The Untouchables (1987), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990) en The Rock (1996). Connery won een BAFTA als beste acteur voor zijn rol als William van Baskerville in The Name of the Rose. In 1988 won hij een Oscar voor zijn rol van Jimmy Malone in The Untouchables.

In 2000 werd de acteur geridderd door koningin Elizabeth. Connery ging in 2006 met pensioen. In augustus van dit jaar werd hij 90.

cc-foto: Stuart Crawford