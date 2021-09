Segers (CU): ‘Geen flanken meer nodig met zo’n onmachtig politiek midden’

Gert-Jan Segers heeft zijn gedachten gedeeld over de kabinetsformatie die inmiddels volledig vast lijkt te zitten, mocht die überhaupt al eens op gang zijn gekomen. Zijn partij de ChristenUnie maakte de afgelopen jaren deel uit van het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte III, maar als het aan D66-leider Sigrid Kaag is er in een volgend kabinet geen plek meer voor de club van Segers. Aan de andere kant van de tafel hebben VVD en CDA de deur in het slot gegooid voor GroenLinks en PvdA. ‘Deze week is niet de beste voor de Nederlandse democratie,’ concludeert Segers in een bericht op Facebook.

Als er deze week iets duidelijk geworden, schrijft Segers, is het ‘wat er in de formatie allemaal níet mogelijk is’:

Het is níet mogelijk om vanuit zes partijen met in totaal bijna 100 zetels een combinatie te vormen voor een coalitie van minimaal 76 zetels. Het bleek níet mogelijk om onderlinge politieke blokkades te slechten en te beginnen met inhoudelijke onderhandelingen. Beschamend.

Daarmee is het ook níet mogelijk gebleken om een belangrijke traditie hoog te houden: een poldertraditie waarin redelijke partijen met onderling soms grote verschillen tóch de samenwerking met elkaar zoeken.

Terwijl de polarisatie in ons land toeneemt en het aantal van politieke fracties die überhaupt niet uit zijn op samenwerking groeien, is dat heel, heel teleurstellend. Met zo’n onmachtig politiek midden, heb je geen flanken meer nodig. De redelijkheid blaast zichzelf nu op.

Volgens Segers heeft het aan de ChristenUnie in elk geval niet gelegen. Als het aan hem had gelegen was de huidige coalitie, die begin dit jaar moest aftreden vanwege het nog altijd uitdijende toeslagenschandaal, met frisse moed doorgegaan in een nieuwe kabinetsronde. Dat mocht niet zo zijn:

Na gisteren is de conclusie dat niet alleen de andere opties, maar ook de optie van een coalitie met de ChristenUnie niet om inhoudelijke redenen, maar om politieke redenen onmogelijk is. Zoals twee rechtse partijen niet met twee linkse willen praten, heeft D66 aan de andere kant aangegeven niet met ons te willen praten. Zonder dat er een seconde inhoudelijk is onderhandeld. Dat is de lamlendige situatie waar we als land in zitten, die ik soms best vervreemdend vind. Helemaal als ik zie dat de huidige vier coalitiepartijen wel in goed overleg een begroting voor volgend jaar kunnen vaststellen.

De CU-leider ziet nog maar een weg uit de formatieimpasse, namelijk het vormen van een minderheidscoalitie: