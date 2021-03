Seksschandaal in parlement schokt Australië

Geen video? Klik hier.

Het Australische nieuwsprogramma 10 News First onthult dat er binnen het Australisch parlement met regelmaat seksuele uitspattingen plaatsvinden. Een groep mannen werkzaam voor de conservatieve regeringsfractie gaat zich te buiten aan provocerende en intimiderende praktijken die ze filmen en trots onderling delen. Zo is op een video te zien dat een van die fractiemedewerkers masturbeert boven het verlaten bureau van een vrouwelijke parlementariër. Een klokkenluider vertelt aan 10 News First dat er geregeld sekswerkers het parlementsgebouw worden binnengehaald om seksuele diensten te verlenen aan parlementariërs. Een van de favoriete plekken voor het bedrijven van seks is de meditatieruimte in het gebouw.

In reactie op de onthullingen is een fractiemedewerker op staande voet ontslagen. Een woordvoerder van de regering verklaart te walgen van de praktijken die blijk geven van een “totale minachting” voor de parlementaire democratie. “Het toont ook een enorm gebrek aan respect voor de volksvertegenwoordigers in deze kantoren. En minachting voor belastingbetalers die het salaris van deze medewerkers betalen.”

De klokkenluider stelt dat het gaat om een groep mannen van de conservatieve regeringspartij Liberal Party met connecties tot in de hoogste regionen die menen dat ze overal mee weg kunnen komen. “Het is een giftige cultuur van mannen die doen wat ze willen, wanneer ze dat willen en waar ze dat willen.”

Vorige maand werden in Australië de verhalen van vrouwen bekend die vertelden over seksueel geweld in het parlement. Een van hen verklaarde in het gebouw verkracht te zijn in het kantoor van een van de ministers.

In Nederland onthulde NRC vorige maand dat er in het parlementsgebouw seks onder dwang zou plaats hebben gevonden binnen de PVV-fractie. De rijksrecherche zou die zaak in onderzoek hebben als onderdeel van een grote schandaal rond PVV-Kamerlid Dion Graus. PVV-leider Geert Wilders ontkende de beschuldigingen. De Tweede Kamer verklaarde zelf geen onderzoek te kunnen doen naar mogelijke wantoestanden.