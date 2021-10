Seksueel intimiderende politiechef mag blijven, klokkenluider ontslagen

Een 41-jarige hoofdagente die door haar teamleider seksueel geïntimideerd werd, is volgens de Haagse rechtbank terecht ontslagen. Dat ontslag volgde op het delen van WhatsApp-berichten van de teamleider met NRC. In die berichten stelt de man anale seks voor. Dat de krant die berichten heeft ingezien, scharen de rechters om het ‘delen van vertrouwelijke politie-informatie’. Het eerdere ontslag van de teamleider werd juist weer ingetrokken. De agente kwam eerder in beeld als klokkenluider, nadat ze bekendmaakte dat agenten in Den Haag zichzelf aanduidden als “Marokkanenverdelgers”.

De agente werd in 2019 weggetreiterd van haar bureau in Den Haag omdat ze melding had gemaakt van het racisme van haar collega’s. Ze belandde in Noord-Holland, in de Haarlemmermeer. Daar was haar identiteit als klokkenluider bekend. Reden genoeg voor de vrouw om het seksueel geweld niet binnen de eigen organisatie aan te kaarten, maar daar gingen de rechters niet in mee. Volgens hen had ze een vertrouwenspersoon binnen het korps of een advocaat moeten inschakelen.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde deze zomer nog in het voordeel van de agente, wat tot het ontslag van de teamleider leidde. Die vocht dit aan. Tegen hem loopt ook nog een aangifte door de agente van verkrachting. Tijdens het onderzoek naar de teamleider, kwamen de berichten naar boven die de agente aan NRC had gestuurd. Door het delen van die informatie met de pers, zou de agente het imago van de politie en het vertrouwen in haarzelf hebben geschaad. Het delen van de seksuele intimidatie met NRC, was volgens de rechters een ‘schending van de ambtseed/ belofte en de geheimhoudingsplicht’.

Voor de teamleider pakte het vonnis heel anders uit. Waar de agente haar baan definitief kwijt is, werd het eerdere strafontslag van de man ongedaan gemaakt. Volgens de rechters omdat dit een buitensporig zware strafmaatregel was en daarnaast zou de man ‘een uitstekende staat van dienst van dertig jaar als politieagent’ hebben. De advocaat van de hoofdagente noemt het vonnis ‘de doodsteek voor klokkenluiders binnen de politie’.

