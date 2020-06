Selçuk Öztürk per direct weg als partijvoorzitter DENK

Selçuk Öztürk stapt per direct op als voorzitter van DENK. Dat maakte hij bekend tijdens een ledenraadpleging van de partij. De positie van Öztürk binnen DENK is al langere tijd omstreden na ruzies met onder meer fractiegenoten in de Tweede Kamer Tunahan Kuzu en Farid Azarkan.

De onenigheid binnen DENK kwam in maart van dit jaar naar buiten toen Kuzu plotseling zijn vertrek als partijleider aankondigde. Dat bleek uiteindelijk te zijn wegens een affaire met een medewerkster van de partij, waarna Kuzu werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat leidde weer tot beschuldigingen van ‘broedermoord’ aan het adres van Öztürk die Kuzu uit de partij had willen zetten.

Nadat interm partijvoorzitter Azarkan het bestuur, waar Öztürk deel van uitmaakte, opriep terug te treden en het samenstellen van een nieuw bestuur in handen van de leden te leggen, liep ook dat uit op een fikse ruzie. Een meerderheid van het bestuur stapte op, behalve Öztürk die vervolgens een groot deel van de landelijke DENK-politici tegen zich in het harnas joeg. Öztürk royeerde per brief Azarkan ondanks dat de statuten van de partij voorschrijven dat een minderheidsbestuur die bevoegdheid niet heeft.

Vorige maand lieten de drie DENK-Kamerleden gebroederlijk weten dat de ruzies beslecht waren en iedereen weer door een deur kon. Wel maakten zowel Kuzu als Öztürk al bekend na de volgende Kamerverkiezingen niet terug te keren als parlementariër.

cc-foto: Roel Wijnants