Senaat akkoord met coronawet, gaat in op 1 december ‘maar liefst eerder’

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe coronawet. Drie weken geleden stemde ook een meerderheid van de Tweede Kamer al voor. De nieuwe wet biedt onder meer de mogelijkheid tot een wettelijke verplichting op het dragen van mondkapjes. Minister De Jonge (CDA, Volksgezondheid) gaat er vanuit dat de wet op 1 december in werking treedt, maar “mogelijk en liefst wat eerder”.

Behalve een mondkapjesplicht voorziet de wet ook in een stevigere juridische basis voor bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte en de anderhalvemeterregel. Om die nu te handhaven wordt veelal gebruik gemaakt van noodverordeningen uitgegeven door de verschillende veiligheidsregio’s.

48 senatoren stemden uiteindelijk voor de wet. De 24 tegenstemmers, afkomstig van FvD, PVV, SP, PvD en Groep-Otten, vinden onder meer dat de wet vrijheden beperkt of dat de rol van de Eerste Kamer te beperkt is bij de controle op diverse coronamaatregelen. Het eerste concept van de coronawet werd na veel kritiek al in de Tweede Kamer afgewezen. Een van de wijzigingen in de nu aangenomen versie, is dat het kabinet maatregelen eerst aan het parlement voorlegt. De wet geldt in eerste instantie voor drie maanden.

