Senaat trapt nieuw impeachmentproces Trump af met vernietigende video

Dinsdagavond is in de Amerikaanse Senaat het nieuwe impeachmentproces tegen Donald Trump begonnen, de eerste president in de geschiedenis van het land bij wie dat twee keer gebeurde. De zitting werd geopend door afgevaardigde Jamie Raskin met een compilatie van wat zich exact heeft afgespeeld op 6 januari, toen een menigte Trump-supporters het Capitool bestormde, aangevuurd door de president zelf. Uit de bloedstollende beelden werd nog eens goed duidelijk hoe zeer de levens van de aanwezige politici en politieagenten in gevaar waren. Ook bleek wederom hoe een tweet van Trump tijdens de aanval ervoor zorgde dat de MAGA-terroristen hun woede richtten op vicepresident Mike Pence en opriepen tot zijn executie.

Hoewel de advocaten van Trump vervolgens probeerden aan te tonen dat het proces ongrondwettelijk zou zijn, stemde een meerderheid van de senaat voor het doorzetten ervan. Mede dankzij een openingspleidooi van Trumps advocaat dat nergens naartoe leek te gaan en vooral voor verwarring zorgde, besloten ook enkele Republikeinen voor doorgang van het impeachmentproces te stemmen. Volgens CNN leidde het optreden van de advocaat er ook toe dat Trump zijn woning in Florida in woede ontstak tijdens het tv-kijken.

Of Trump daadwerkelijk veroordeeld wordt valt nog te bezien. Hoewel het proces nu van start kan gaan, is er een tweederde meerderheid nog voor een veroordeling. Vooralsnog lijken er niet genoeg Republikeinen te zijn die zo ver willen gaan.

Video bovenaan niet te zien? Klik hier.