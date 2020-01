Sesamstraat-icoon Aart Staartjes overleden na verkeersongeluk

Aart Staartjes is op 81-jarige leeftijd overleden. Staartjes raakte ernstig gewond bij een verkeersongeluk, waarbij hij uit zijn brommobiel werd geslingerd.

Hij werd vrijdag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht. Daar is hij uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeluk.

Bert Plagman, die de stem van Tommie uit Sesamstraat vertolkt, zegt tegen NOS. “Het was zeer fijn om met hem samen te werken. Hij was een prettig mens. In de loop van de jaren hadden we ook privé veel contact.”

Het debuut van Aart Staartjes in Sesamstraat in 1984. RIP. pic.twitter.com/Xo1wD7Gdhc — TV-kijkert (@ThijsH16) January 12, 2020

Mensen reageren geschrokken op het nieuws en zijn verdrietig. Via social media worden steunbetuigingen, herinneringen en tv-momenten gedeeld van hun jeugdheld ‘Meneer Aart’.

Dit verhaal gaat over doodgaan. Nieuwe opa’s. RIP #AartStaartjes pic.twitter.com/it4lNcK2fK — Rian Visser – kinderboekenschrijver (@RianVisser) January 12, 2020

De acteur, presentator, filmmaker en schrijver is vooral bekend als bedenker van een aantal grensverleggende kinderseries. Voor de VARA bedacht hij in 1972 het taboedoorbrekende programma De Stratemakeropzeeshow. In 1974 maakte hij De film van Ome Willem. De serie werd een groot succes en eindigde pas op 14 mei 1989.

Deze man maakt deel uit van de kindertijd en de herinneringen van zo ontzettend veel mensen. Het is alsof we allemaal een familielid moeten missen. Dag lieve Meneer Aart. Dank voor al het moois. #AartStaartjes pic.twitter.com/FCflavxInd

Sinds 1984 vertolkte Staartjes de rol van Meneer Aart in Sesamstraat. Een wat norse man, die vaak zeurt over dat vroeger alles beter was. Vooral Tommie, Ieniemienie, en Pino ofwel “Pienjo” zijn vaak de dupe. Halverwege de jaren tachtig werd meneer Aart aan het programma toegevoegd. Critici vonden de serie te te zoetsappig. De ‘opa van Sesamstraat’ werd met de jaren milder en vriendelijker. In 2009 besloot hij te stoppen met zijn rol in Sesamstraat.

Vorig jaar september was Staartjes voor het laatst te zien op televisie in het programma Sterren op het Doek.