SGP-burgemeester stapt uit partij: ‘niet heulen met antisemieten’

De burgemeester van Veenendaal Gert-Jan Kats heeft zijn lidmaatschap van de SGP opgezegd. Aanleiding is de discussie binnen de orthodox-christelijke partij over samenwerking met het racistische en antisemitische Forum voor Democratie. SGP-leider Kees van der Staaij wil de partij van Baudet niet uitsluiten.

“Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet willen gaan. Jammer dat partij deze lijn niet trekt”, schreef Kats zaterdag op Twitter. Ook de Trump-liefde binnen de SGP zit Kats dwars. De burgemeester van Veenendaal heeft daaruit nu de conclusie getrokken dat hij en de SGP “in de loop van jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid”.

Op Twitter licht hij toe dat hij als burgemeester met alle geledingen van de samenleving in aanraking komt. “Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving.” Kats staat naar eigen zeggen voor een inclusieve samenleving. Daarom had hij gehoopt dat de SGP “partijbreed ondubbelzinnig” afstand had genomen “van partijen en personen die zich juist tegen de inclusieve samenleving keren en de tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen”.

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij 👇 pic.twitter.com/2s39bezmVK — Gert-Jan Kats (@gertjankats) January 20, 2021

Foto: Gert-Jan Kats in gesprek met vluchtelingen in een tijdelijke noodopvang.