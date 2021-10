SGP-voorman: Ongevaccineerde christenen moeten zelf beperkingen invoeren

Arie den Ouden, de voorzitter van de SGP in Staphorst die bij vorige week bij Op1 uitleg gaf over zijn vaccinatieweigering en daarmee een storm van verontwaardiging losmaakte, pleit ervoor dat zijn achterban weer overgaat tot coronamaatregelen. Maar dit keer vrijwillig. Dat meldt RTV Oost.

Hij heeft het dan over de anderhalve-meterregel, wellicht weer mondkapjes in openbare ruimtes dragen en kerkdiensten mogelijk nog wat verder afschalen. Ook doet hij een oproep om zangavonden of andere activiteiten af te gelasten. “Daarmee laten we zien er alles aan te doen om de ziekte terug te dringen.”