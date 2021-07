SGP-vrouwen willen praten over minder ondergeschikte rol

In de SGP stelt een groep vrouwen het standpunt ter discussie dat vrouwen geen politieke rol mogen vervullen. Volgens de partij is het vervullen van een politieke functie in strijd “met de roeping van de vrouw” die door God voor haar bedacht is.

Zo’n dertig vrouwen hebben de bijbel er nog eens op nageslagen en vragen zich af of een dergelijk verbod er wel echt in staat. Daarover willen ze praten met andere partijleden, schrijft het AD.

Volgens de vrouwen – die zich hebben verenigd in het Grabinaat – zijn de aangehaalde argumenten mogelijk achterhaald. Waarom zij die discutabel vinden, wil Van der Haar ‘niet via de media delen’. ,,Dat willen we eerst met het bestuur bespreken. Maar de situatie van de vrouw in de 21ste eeuw is anders dan die van de vrouw in de 20ste eeuw.” Ze benadrukt dat in haar netwerk ook vrouwen zitten die twijfelen of vrouwen binnen de SGP wel politiek actief moeten kunnen zijn. Het partijbestuur gaat met het Grabinaat in gesprek, zegt SGP-voorzitter Dick van Meeuwen. ,,Het is voor ons een nieuwe club. Ze hebben gevraagd om een kennismakingsgesprek, daar gaan we in bewilligen.” Volgens Van Meeuwen zal dat gesprek vanwege de vakantieperiode kort na de zomer worden ingepland.

Een van de leden van het Grabinaat is Paula Schot die in Schouwen-Duiveland wethouder is geworden voor de SGP, de eerste ooit.

Het christelijke Nederlands Dagblad vroeg zich vorige week in een hoofdredactioneel commentaar af of de partij wel vrijwillig bereid is de positie van de vrouw bij te stellen. En of de uiterst voorzichtige interne manier van actievoeren door de vrouwen wel voldoende druk oplevert.

Hoelang kunnen deze vrouwen zo loyaal en voorzichtig blijven? Als dit niet werkt, is het wellicht tijd voor een wat steviger statement. Die eerste twee officiële SGP-vertegenwoordigers hebben hun positie uiteindelijk mede te danken aan een rechtszaak die van buitenaf tegen de partij werd aangespannen. Als je niet wilt dat de ‘buitenwereld’ blijft duwen op een standpunt dat toch al gaandeweg wordt ingehaald door de praktijk, kun je beter zelf een stap vooruit zetten. Dat is beter voor alle partijleden, of ze nu Jan of Janna heten.

Dat niet iedereen in de SGP al in de 21e eeuw leeft werd begin dit jaar nog duidelijk binnen de jongerenbeweging van de SGP. Een afdelingsvoorzitter, Mathijs van der Tang, verklaarde indertijd op Instagram:

„Waarschijnlijk zeg jij: natuurlijk ben ik voor vrouwen in de politiek, want mannen en vrouwen zijn natuurlijk gelijk. Maar als christen denk ik daar toch wat anders over. Als ik de Bijbel lees en als ik om me heen kijk, dan zie ik juist dat man en vrouw heel erg verschillend zijn van elkaar. Mannen zijn biologisch sterker dan vrouwen. En voor de politiek heb je bij uitstek de sterkste mensen nodig. Politiek draait om gezag. De Bijbel legt het uit. Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, op dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Het verschil tussen mannen en vrouwen heeft altijd al bestaan. Mijn standpunt is daarom ook niet ouderwets, maar tijdloos.”

Het feminisme dreigt voet aan de grond te krijgen bij @SGPJ. Er zijn moties ingediend om vrouwen in het regeerambt te krijgen. Daarom heb ik een tegenmotie ingediend: Motie De man is het hoofd der vrouw. https://t.co/Fq3tQ8eNqA — Mathijs van der Tang (@MathijsvdTang) April 16, 2021

Beeld: Adam en Eva verbergen zich voor God de Vader. Door Johann Sadeler naar Crispijn van den Broeck. Uit Prentbijbel met voorstellingen uit het Oude Testament (1579). Collectie Rijksmuseum.