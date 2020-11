SGP wil doodstraf terug en voert strijd tegen abortus op

De SGP wil een herinvoering van de doodstraf. Nadat die wens bij de vorige verkiezingen uit het partijprogramma was verdwenen, is deze nu weer terug. Onder meer de nieuwe nummer 2 op de kieslijst van de partij, Chris Stoffer, is voorstander van de doodstraf. Dat blijkt uit een interview met De Stentor.

Volgens Stoffer moeten rechters de mogelijkheid krijgen om verdachten ter dood te veroordelen als ‘laatste stap’. Als voorbeeld van mensen die het wat hem betreft verdienden om door de staat gedood te worden, noemt hij de moordenaars van Pim Fortuyn en Theo van Gogh, of ‘de heftigste moorden in het criminele circuit’.

Op de vraag hoe de SGP het uitvoeren van de doodstraf rijmt met de strijd tegen abortus, citeert Stoffer een Bijbelvers waarin staat ‘wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden’. In hoeverre dat vervolgens weer wel of niet opgaat voor de staat die de doodstraf voltrekt, wordt uit het interview niet duidelijk.

Op sociale media is de SGP aan een campagne bezig om de strijd tegen abortus op te voeren onder de hashtag #marsvoorhetleven. Die hashtag is inmiddels overgenomen door mensen die van mening zijn dat de SGP van de zwaarbevochten vrouwenrechten af moet blijven.

Ladies (en mannen) van de TL, vandaag is de dag om de hashtag #marsvoorhetleven over te nemen. Met chocolade mars, mars van dieren, de planeet Mars, wat vrouwen in hun mars hebben. Als het maar iets anders is!

You can do this!! 💪🏻 — brechtjedeleij (@brechtjedeleij) November 14, 2020

Wist je dat abortus geen moord is, en vrouwen heel goed zelf in staat zijn tot beslissingen maken over hun eigen baarmoeder? En dat jij, je vader of god daar niks over te zeggen hebben? #MarsvoorhetLeven — Zjos Dekker (@zjosdekker) November 14, 2020

Ik ben voor het leven van kinderen die geboren zijn maar dood gaan van de honger, van kinderen die in vluchtelingen kampen zitten, van kinderen die door oa priesters en nonnen misbruikt worden, van homoseksuele kinderen in gelovige gezinnen. Loop daar eens voor! #MarsvoorhetLeven pic.twitter.com/TZ9O5z2qop — Zangeres Patricia Foort🏳️‍🌈 (@PatriciaFoort) November 14, 2020

Iedereen die vandaag (online) meeloopt met de #Marsvoorhetleven, luister even naar het verhaal van Sara. Vrouwen zijn baas in eigen buik.

Stop met deze intimidatie. https://t.co/XYN5BN06A8 — D66 (@D66) November 14, 2020

Beeld: Fotocollectie Anefo