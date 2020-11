Sharon Dijksma (PvdA) wordt nieuwe burgemeester Utrecht

Sharon Dijksma (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat meldt de NOS. Dinsdagavond werd ze door de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van Jan van Zanen, die naar Den Haag vertrok.

Dijksma was van 1994 tot 2007 lid van de Tweede Kamer namens de PvdA. Van 2007 tot 2010 was ze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2012 tot 2015 van Economische Zaken en vervolgens tot 2017 van Infrastructuur en Milieu. Sinds 2018 is Dijksma wethouder in Amsterdam.

Via Twitter laat Dijksma weten ‘trots en dankbaar’ te zijn.