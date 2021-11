Shell gaat komende maand Zuid-Afrikaans zeeleven om zeep helpen

Shell gaat de leefwereld van walvissen en andere zeedieren in Zuid-Afrikaanse wateren ernstig verstoren en mogelijk vernietigen. Het bedrijf is van plan eventuele gasvelden in de bodem van de Wildkust in kaart te brengen. Met behulp van tektonische wapens wil de energiereus door de aardkorst dringen, wat betekent dat er vrijwel onophoudelijk explosies in het water afgaan. Shell wil op 1 december starten, midden in het migratieseizoen voor walvissen, waarmee de gezondheid van deze dieren op het spel staat. In Zuid-Afrika wordt woedend gereageerd op het plan.

Het onderzoek, genaamd Phakisa, moet zo’n vijf maanden in beslag nemen. Gedurende die periode sleept Shell zeker 48 tektonische wapens door ruim 6.000 vierkante kilometer oceaan, ‘waarbij extreem luide schokgolven worden afgevuurd die door 3 kilometer water en 40 kilometer aardkorst onder de zeebodem dringen.’ Het onderzoeksschip zal non-stop varen en gemiddeld elke 10 seconden een schot afvuren.

Fossil fuel company Shell has scheduled a seismic exploration off South Africa’s west coast … during whale migration season. The underwater survey uses 48 air guns that fire loud shock waves & penetrate 3km through water. https://t.co/SAjh0ojjgI — Dr N. Brodie נחמה (@brodiegal) November 10, 2021

In een petitie die in korte tijd meer dan twintigduizend keer werd ondertekend, schrijft actiegroep Oceans Not Oil:

Tijdens het proces zal het zeeleven aan de kwetsbare Wildkus opgeschrikt en beschadigd raken. Veel zeedieren zullen de komende maanden worden getroffen – walvissen, dolfijnen, zeehonden, pinguïns, haaien en zelfs krabben en kleine schelpdieren worden vernietigd.

In een tijd waarin wereldleiders beloften doen en besluiten om af te stappen van fossiele brandstoffen omdat klimaatwetenschap heeft aangetoond dat we onze bestaande reserves niet meer kunnen verbranden (laat staan boren naar meer), probeert offshore olie- en gasoperatie Phakisa steeds harder een lokale gasvoorraad in handen te krijgen.

Shell moet zich verantwoorden voor de manier waarop de schade die tijdens dit onderzoek wordt aangericht, en eventuele boringen die hierna nog worden uitgevoerd, deel uitmaken van haar energietransitieplan om de opwarming van de aarde te stoppen.

De ondertekenaars van de petitie roepen minister van Mileuzaken Barbara Creecy op de vergunning van Shell in te trekken.