Shell lijdt historische nederlaag in rechtszaak rond klimaatverandering

Shell heeft een historische nederlaag geleden in een rechtszaak aangespannen door Milieudefensie. De rechtbank in Den Haag stelde Shell aansprakelijk voor zijn rol in de klimaatverandering en verplichtte de oliereus de CO2-uitstoot tussen 2019 en 2030 drastisch te verlagen. Milieudefensie spande de zaak aan samen met 17.000 mede-eisers.

De rechtszaak loopt sinds 2019. Milieudefensie eiste samen met Action Aid, Both ENDS, Fossielvrij Nederland, Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging, dat Shell het klimaatakkoord van Parijs zou naleven. Oftewel, draag eraan bij dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden – liefst onder de 1,5 graden – blijft.

De eisende partijen schreven eerder vandaag in een opiniestuk op Joop:

De meeste aandeelhouders stemden in met Shell’s misleidende klimaatambitie. Ze gingen akkoord met Shell’s strategie om de komende tien jaar nog meer CO2 uit te stoten. De aandeelhouders nemen daarmee directe verantwoordelijkheid voor de ruim 1,4 miljard ton CO2 die Shell elk jaar opnieuw de lucht inpompt. Shell is daarmee 8 keer zo vervuilend als Nederland.

Shell is nu door de rechter verplicht om “eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep en -afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019”.