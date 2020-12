‘Shell-medewerkers betrokken bij veroorzaken olielekken in Nigeria’

Shell wint op grote schaal olie in Nigeria. Een bijkomend gevolg is dat een groot deel van de arme bevolking van de Nigerdelta middenin ernstige olievervuiling leeft die hun omgeving nagenoeg onleefbaar maakt. Vervuiling die wordt veroorzaakt door lekken in de oliepijpleidingen. Shell houdt al jaren voor dat de lekken het gevolg zijn van sabotage en oliediefstal en wijst elke verantwoordelijkheid van de hand. Uit onderzoek van Zembla blijkt nu dat medewerkers van Shell in Nigeria opdracht geven voor het vernielen van de pijpleidingen voor eigen gewin.

Volgens de bronnen verdienen Shell-medewerkers aan het opruimen van de olielekken door geld van de schoonmaakbudgetten in eigen zak te steken. Uit het onderzoek van Milieudefensie dat Zembla heeft geverifieerd, blijkt dat Shell-dochter SPDC van deze beschuldigingen op de hoogte is maar er niets mee heeft gedaan. Ook de Nederlandse ambassade weet ervan maar heeft Shell niet aangesproken.

Sinds Shell in 1958 begon met de oliewinning in de Nigerdelta zijn miljoenen liters olie in de natuur gelekt. Het is de grootste olieramp in de geschiedenis. Grote gebieden zijn inmiddels veranderd in een soort maandlandschap waar geen enkele akkerbouw en visserij meer mogelijk is. De inwoners kunnen niet meer voorzien in hun levensonderhoud. Daarnaast heeft de olievervuiling desastreuze gevolgen voor hun gezondheid.

Zembla “De hel van Shell” is donderdag 10 december te zien om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2