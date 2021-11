Shell wil niet langer een Nederlands bedrijf zijn en verhuist naar Londen

Royal Dutch Shell, de Nederlands-Britse fossiele multinational, wil volledig Brits worden. Het hoofdkantoor wordt van Den Haag verplaatst naar Londen. Eerder al maakte voedselconcern Unilever de definitieve overstap naar Londen, ondanks smeekbedes van premier Mark Rutte.

NRC schrijft:

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) zegt „onaangenaam verrast” te zijn. Het demissionaire kabinet is in gesprek met het bedrijf over „de gevolgen (…) voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid”. Shell zou hebben verzekerd dat de personele gevolgen beperkt blijven tot alleen de verhuizing van een aantal bestuursfuncties.

Volgens Shell maakt de denaturalisatie het bedrijf aantrekkelijker voor de aandeelhouders. Het bedrijf zegt wel aanwezig te zullen blijven in Nederland met een aantal bedrijfstakken, zoals die van hernieuwbare energie. Het bedrijf zal wel het predikaat ‘koninklijk’ verliezen. Topman Sir Andrew Mackenzie zegt in een verklaring dat de terugtrekking naar Londen het makkelijker maakt te opereren in “een tijd van ongekende verandering voor de industrie”.