Sidney Smeets geeft Kamerzetel D66 per direct terug

Sidney Smeets trekt zich terug als Kamerlid voor D66. Dat schrijft hij in een verklaring. De kersverse parlementariër kwam de afgelopen dagen in opspraak omdat hij in zijn periode voor de Tweede Kamer meermaals jonge jongens op ongepaste wijze had benaderd. Die maakten daar melding van, bij de partij en ook via sociale media.

In de verklaring op de website van D66 schrijft Smeets zelf:

Na de rollercoaster van gisteren staat vandaag voor mij voorop dat ik wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht. Daarom heb ik, na overleg met Sigrid Kaag, de Kamervoorzitter laten weten dat ik per direct mijn zetel ter beschikking stel en terugtreed als Kamerlid.

Smeets schrijft dat het hem pijn doet op te moeten stappen en noemt het “ongelooflijk eervol om Kamerlid te mogen zijn”. Ook zegt hij de komende periode tot rust te willen komen en vraagt “iedereen om dat te respecteren”.

Sigrid Kaag schrijft in dezelfde verklaring het besluit van Smeets te respecteren en steunen:

De afgelopen dagen hebben verschillende jonge mensen uit de lhbti-gemeenschap hun verhaal gedaan. Dat laat voor mij zien dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland de komende tijd werken aan een veiliger omgeving voor lhbti’ers, die in sommige situaties kwetsbaar zijn. Ook mijn partij wil en zal daaraan een bijdrage leveren.”

Excuses van Smeets blijven uit.