Sigrid Kaag blijft erbij: niet met de ChristenUnie

Terwijl CDA en VVD zich blijven verzetten tegen een kabinet met GroenLinks en PvdA, wil D66 niet nog een keer met de ChristenUnie. “Het roer moet om”, zegt D66-leider Sigrid Kaag tegen het AD. Haar partij denkt radicaal anders over medisch-ethische onderwerpen dan de ChristenUnie.

,,We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht’’, zegt Kaag. ,,Ik denk dat het voor D66 een hele logische voortgang is.’’ Volgens haar heeft D66 ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’. ,,Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.’’

Het voordeel van de door Kaag voorgestelde vijfpartijencoalitie is dat die zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een meerderheid heeft. Als de huidige coalitie wordt voortgezet is er geen meerderheid in de senaat.

De formatiegesprekken gaan maandag verder na een wekenlange pauze.