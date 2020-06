De kogel is door de kerk. Sigrid Kaag wil lijsttrekker worden van D66. Dat heeft ze in een interview met Eva Jinek bekend gemaakt. Ze vertelde dat ze lang met de beslissing heeft geworsteld. Voor de coronacrisis al nam ze het besluit de poging te wagen. Ze wil zich inzetten “voor de waarden en houding” in de politiek.

Het is tijd voor nieuw leiderschap in Nederland. Daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker voor D66. Bij Eva Jinek vertelde ik over mijn motivatie. Kijk het hier:https://t.co/9GnwdTgaTD pic.twitter.com/2KCd9kNma1 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) June 21, 2020

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat ze de ambitie heeft om premier te worden. De VN-diplomaat werd in 2017 door D66 naar het kabinet gehaald, ze had toen nog geen partijpolitieke of parlementaire ervaring.

Als Kaag wordt gekozen doen er, ruim honderd jaar nadat vrouwen in Nederland toegang tot het kiesrecht veroverden, namens de 14 nu zittende partijen een record aantal vrouwelijke partijleiders mee. Kaag zal het als lijsttrekker moeten opnemen tegen minstens twee andere vrouwen, te weten Lilian Marijnissen die tot lijsttrekker van SP is benoemd en Esther Ouwehand die officieel tot opvolger van Marianne Thieme is benoemd.

Jinek:

Als het gaat over vrouwen in de politiek is Nederland volgens Kaag een ‘vleugje conservatiever’ dan het vaak denkt te zijn. Ze vindt dat vrouwen vaker hun rol moeten opeisen. “Heb je de kwaliteiten, heb je ervaring, heb je ideeën? Doen. Mijn moeder zei altijd nee heb je, ja kun je krijgen.”

Eind augustus kunnen de leden van D66 via een online stemming bepalen wie de lijsttrekker wordt. Nu wordt de partij geleid door Rob Jetten die vorig jaar door vertrekkend leider Alexander Pechtold naar voren werd geschoven als opvolger. Het is nog niet bekend of hij het op zal nemen tegen de uiterst populaire Kaag.