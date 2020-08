Sigrid Kaag: meer geld naar wetenschap

Als het aan D66-leider Sigrid Kaag ligt, wordt in de toekomst 3 procent van het nationaal inkomen gereserveerd voor wetenschap. Dat zei ze maandag bij de opening van het academisch jaar in Groningen. De NOS meldt:

Volgens Kaag moet er, net zoals de NAVO een norm stelt voor het deel wat een land aan defensie-uitgaven zou moeten besteden, ook een norm voor wetenschapsuitgaven komen. “Als D66 na de verkiezingen in een nieuw kabinet komt, wordt de wetenschapsnorm mijn doel”, aldus Kaag.

De D66-lijsttrekker wees erop dat de coronacrisis weer eens duidelijk maakt dat wetenschap van levensbelang is. “Over de hele wereld brengen wetenschappers nu al maanden door in laboratoria, en we zijn hun veel dank verschuldigd. Ze zullen met een vaccin komen dat een einde zal maken aan deze pandemie.”