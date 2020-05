Sigrid Kaag mogelijk nieuwe baas WTO

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, tevens kopstuk van D66, wordt volgens Nieuwsuur mogelijk de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Er zouden ‘serieuze gesprekken’ over haar benoeming worden gevoerd.

Gevraagd om een reactie, zegt de minister het eervol te vinden dat haar naam wordt genoemd. “In deze crisis is de WTO nog belangrijker. We moeten de wereldhandel na corona vlottrekken. Voor een handelsland als Nederland is het belangrijk niet verloren te raken tussen de krachtpatsers. Maar ik ken het vacatureproces niet. De beste kandidaat moet op die post terechtkomen.”

Kaag wordt gezien als de belangrijkste concurrent voor Rob Jetten als lijsttrekker van D66, de benoeming zou daar een einde aan maken. De WTO verkeert overigens in een lastige positie nu door coronacrisis en het wegvallen van het Amerikaanse leiderschap over de wereld. Bovendien speelt er een handelsoorlog tussen China en de VS. Trump heeft al eerder zijn vertrouwen opgezegd in de WTO, net als in veel andere internationale organisaties. In de praktijk is dat overigens vaak wederzijds.

In een wereld waar verbale nationalistische krachtpatsers steeds vaker de aandacht opeisen, zoekt de WTO nu naar een ervaren diplomaat om het internationale handelsverkeer op gang te houden zonder dat die gepaard gaan met economische oorlogen. Kaag was voor ze minister werd een van de hoogste functionarissen van Nederlandse afkomst bij de VN. De NOS meldt dat ook andere namen de ronde doen, zoals die van de de voormalige handelsminister van Kenia, Amina Mohamed, en Peter Mandelson, de Britse oud-eurocommissaris.

In de talkshow M maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend dat ze geen ambitie heeft D66 te gaan leiden bij de komende verkiezingen.

Vicepremier @KajsaOllongren vertelt bij M dat ze zich niet mengt in de strijd om het partijleiderschap van D66: "Als je lijsttrekker wilt zijn, moet je iedere dag de gele trui willen dragen. Voor mijn gezondheid en gezin is dat nu niet verstandig." #ditisM pic.twitter.com/HDZLmVLUa4 — Margriet van der Linden (@dit_is_M) May 28, 2020

Beeld: Buitenlandse Zaken